Tatil yolunda sürücülere drone ile havadan denetim Kuzey Ege
'de trafiğe 9 gün aralıksız drone denetimi
BALIKESİR - 9 günlük Ramazan Bayramı
tatilinin başlamasıyla birlikte Kuzey Ege'de bulunan tatil bölgelerinde trafik yoğunluğu artmaya başladı. Polis
ve Jandarma
ekipleri denetimlerini sıklaştırırken insansız hava araçları (Drone) ile de 9 gün boyunca aralıksız denetim ve izleme yapılacak. Edremit
, Ayvalık
, Burhaniye
, Dikili
gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Kuzey Ege'de 9 günlük bayram tatili nedeniyle trafikte yoğunluk başladı. Güvenlik güçleri Çanakkale İzmir
ve Balıkesir
Edremit İzmir yollarında denetimlerini artırdı. Rutin yapılan yol denetimlerinin yanı sıra emniyet güçleri teknolojinin son imkanlarını da kullanıyor. Bölgede görevlendirilen polis ve jandarma droneleri 9 gün boyunca yoğunluğun olduğu çeşitli bölgelerde havada kalarak trafiği denetleyecek. Hatalı sürücülere alınan kayıtlar doğrultusunda işlem yapılacak. Ayrıca yoğunluğu yaşandığı bölgelerde havadan denetlenecek ve trafiğin akışının sağlanması için gerekli önlemler alınacak.
Kaynak: İHA
Balıkesir
, Ramazan Bayramı
, Kuzey Ege
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