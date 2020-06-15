Tatil yolundaki kazada ölen 6 kişiden anne Elif ve 2 çocuğu toprağa verildi

Tatil yolundaki kazada ölen 6 kişiden anne Elif ve 2 çocuğu toprağa verildi (2)3 KİŞİ DAHA TOPRAĞA VERİLDİBalıkesir'in Kepsut ilçesinde iki köprü arasındaki beton bloğa çarpan otomobilde hayatını kaybeden 6 kişiden Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64),...

15.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:56
Tatil yolundaki kazada ölen 6 kişiden anne Elif ve 2 çocuğu toprağa verildi (2)
3 KİŞİ DAHA TOPRAĞA VERİLDİ
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde iki köprü arasındaki beton bloğa çarpan otomobilde hayatını kaybeden 6 kişiden Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), Nesrin Hüseyinbaşoğlu'nun (62) cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine getirildi. Saat 19.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda 3 kişi için cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailenin yakınları ve ilçe halkı katıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle cenazeye katılanlar maske takarken, sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttu. Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu, Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu ve eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu Tavşanlı Mezarlığı'na defnedildi.
Kazada hayatını kaybedenlerden Elif Nur Şirinoğlu ile çocukları İsmail Ediz ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu'nun cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine getirilerek öğle namazının ardından toprağa verilmişti. Tatil yolundaki kazada ölen 6 kişiden anne Elif ve 2 çocuğu toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Naci, Tavşanlı, Kepsut, Anne, Güncel, Haber

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