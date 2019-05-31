Tatilciler deniz ulaşımına akın etti...Deniz ulaşımındaki yoğunluk havadan görüntülendi
İSTANBUL - Ramazan Bayramı
nedeniyle tatile çıkan vatandaşlardan bazıları trafiğe yakalanmamak deniz ulaşımını tercih etti. Yenikapı İDO
İskelesinde arabalı vapur ve feribotlara yönelen araç sürücülerinin ve vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul
'dan İzmir
, Bursa
ve Yalova
'ya gidecek vatandaşların çoğu trafikte kalmamak için deniz ulaşımını seçti. Yenikapı İDO iskelesinde araç sürücülerinin ve vatandaşlardan dolayı oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde araçların arabalı vapura ve feribota binmek için uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor. Vatandaşlar ise hızla feribottaki yerlerini almak için ilerledikleri havadan çekilen görüntülere yansıdı. İstanbul Deniz Otobüsleri
31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında 10 günlük özel bayram tarifesi uygulayacak. Bu kapsamda vatandaşlara 6'bine yakın gerçekleştireceği sefer ile 5 milyondan fazla yolcu ve 50 bin araca hizmet sunabilecek. Hızlı feribot ve deniz otobüsü dış hat seferlerinin yanı sıra, özellikle 24 saat doldur-boşalt yöntemiyle çalışacak Eskihisar-Topçular hattındaki araba vapuru seferleri, hiç beklemeden kalkacak.
Kaynak: İHA
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