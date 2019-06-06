Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı
'nın son gününde Çanakkale
iskelelerinde araç yoğunluğu yaşandı. Marmara Bölgesi
'ndeki şehirlerden Ege
ve diğer bölgelere ulaşmak isteyen tatilciler, araçlarıyla Çanakkale, Eceabat
, Kilitbahir
, Lapseki
, Çardak
ve Gelibolu
iskelelerine geldi.
Yoğunlaşan trafik nedeniyle il ve ilçe merkezlerinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şubesinde görevli polis ekiplerinin yönlendirmeleriyle araç yoğunluğu rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alındı.
İl merkezinde Balıkesir
ve Kayserili Ahmet Paşa caddelerinde depolanan araçlar, sırayla feribotlara yönlendiriliyor. Çanakkale Boğazı
ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak yapıldığını belirtti.
Yetkililer, bayram tatilini kapsayan 9 günlük süreçte Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli
hattında 2 olmak üzere 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.
Kaynak: AA
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