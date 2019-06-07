Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı
'nın sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale
iskelelerinde araç yoğunluğu oluşturdu. Marmara Bölgesi
'ndeki şehirlerden Ege
ve diğer bölgelere giden ve bayram tatilinin sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, Eceabat
İskelesi'ne geldi. Yoğunlaşan trafik nedeniyle ilçe merkezinde yaklaşık iki kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis
ekiplerinin yönlendirmesiyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alınıyor. Çanakkale
ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye bağlı gemiler, yoğunluğun azaltılması için tarifeye bağlı kalmadan saatsiz sefer yapıyor.
Yetkililer, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir
hattında 4, Lapseki- Gelibolu
hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli
hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.
Kaynak: AA
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