Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı
'nın sona ermesinin ardından geri dönüşe geçen tatilciler Çanakkale
'de bir kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Marmara Bölgesi
'ndeki şehirlerden Ege
ve diğer bölgelere giden ve bayram tatilinin sona ermesinin ardından yola çıkan tatilcilerin geri dönüşleri sürüyor. Sabah
erken saatlerden itibaren Çanakkale'deki iskeleye gelen sürücüler yaklaşık bir kilometrelik kuyruk oluşturdu. Polis
ekiplerinin yönlendirmesiyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alınıyor. Eceabat
, Gelibolu
, Lapseki
ve Çardak
iskelelerinde de yoğunluk sürüyor.
Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye bağlı gemiler, yoğunluğun en aza indirilmesi için saatsiz sefer yapıyor.
Yetkililer, 9 günlük bayram tatili boyunca Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir
hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli
hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.
Kaynak: AA
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