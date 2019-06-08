08.06.2019 11:08
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Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından geri dönüşe geçen tatilciler Çanakkale'de bir kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından geri dönüşe geçen tatilciler Çanakkale'de bir kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere giden ve bayram tatilinin sona ermesinin ardından yola çıkan tatilcilerin geri dönüşleri sürüyor.
Sabah erken saatlerden itibaren Çanakkale'deki iskeleye gelen sürücüler yaklaşık bir kilometrelik kuyruk oluşturdu. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alınıyor.
Eceabat, Gelibolu, Lapseki ve Çardak iskelelerinde de yoğunluk sürüyor.
Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye bağlı gemiler, yoğunluğun en aza indirilmesi için saatsiz sefer yapıyor.
Yetkililer, 9 günlük bayram tatili boyunca Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti. Tatilciler dönüş yolunda
Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Çanakkale, Güncel