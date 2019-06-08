Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı
tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu
'nun İstanbul
yönü Düzce
kesiminde oluşan akıcı yoğunluk sürüyor. Kaynaşlı
, Sarıçökek, Bakacak, 1, 2 ve 3'üncü viyadüklerle Bolu
Dağı Tüneli arasında İstanbul yönünde akıcı araç trafiği oluşurken, herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.
Yolun, Düzce- Sakarya
sınırı arasında bulunan, Gümüşova
rampaları, Yeşilyayla
mevkilerinde de trafiğin oluştuğu görülüyor.
Küçük çaplı kaza ve arıza yapan araçlar nedeniyle zaman zaman kısa süreli aksamaların yaşandığı yolda, bölgede sürekli ring halinde bulunan ekipler tarafından trafik yönlendiriliyor.
Trafik ekipleri, tatilin 9 gün olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte sıkışıklık beklenmediğini belirtti.
Kaynak: AA
Ramazan Bayramı
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