Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde yoğunluk yaşanıyor. Güncel Kaynak: AA
Bayramın son gününde dönüş için yola çıkanlar tatilciler, otoyolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere Rampası, Gültepe mevkisi ile D-100 kara yolunun Halkevi mevkisinde yoğunluk oluştururken, trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.
Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü, D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor. Otoyoldaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor. Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.