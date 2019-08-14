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Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş için yola çıkanlar, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

14.08.2019 18:35
Tatilciler dönüş yolunda
Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş için yola çıkanlar, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.
İzmir ve Ankara arasında seyahat edenlerin ana güzergahı olan Turgutlu E-96 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
E-96 Kara yolu Yeni Garaj Kavşağı'nda zaman zaman durma noktasına gelen İzmir yönündeki trafik akışını sağlamak için polis ekipleri tedbir aldı.
Ekipler, dönüş yoluna çıkan vatandaşları dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor.
Tatilciler dönüş yolunda

Güncel

Kaynak: AA

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