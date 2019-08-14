Haberler» Güncel» Haber

Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönmek için araçlarıyla yola çıkanlar, D-100 kara yolu Karabük kesiminde yoğunluğa neden oldu.

14.08.2019 20:12
Tatilciler dönüş yolunda
Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönmek için araçlarıyla yola çıkanlar, D-100 kara yolu Karabük kesiminde yoğunluğa neden oldu.
Karadeniz'deki illerden İstanbul, Kocaeli, Sakarya'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Kemikli rampalarında yoğunluk yaşanıyor.
Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunda yoğunluk, özellikle Karabük-Bolu il sınırında etkili oluyor.
Samsun istikametine ise trafik normal akışını sürdürüyor.
Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Bu arada, trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeler havadan drone ile görüntülendi.
Tatilciler dönüş yolunda

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:32   Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
20:32   "Dinlerin Buluşması" etkinliği
20:30   Bakan Kasapoğlu, maç öncesi Taksim'de taraftarlar ile bir araya geldi
20:28   Soylu, trafik denetiminde bulundu (2)
20:25   Vaclav Jilek: "Trabzonspor'a karşı savunma yapacağız"
20:24   Bayram trafiğine havadan denetim
20:18   Soylu, trafik denetiminde bulundu (1)