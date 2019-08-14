Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatili sonrasında dönüş yolundaki vatandaşlar, Yalova'daki Tavşanlı Feribot İskelesi'nde yoğunluğa neden oluyor.

Tatili il dışında geçiren İstanbulluların dönüş için Osmangazi Köprüsü'nü tercih etmeleri sebebiyle de kent merkezinden geçen şehirler arası kara yolunda zaman zaman araç kuyrukları görülüyor.

Negmar Denizcilik AŞ, Tavşanlı-Eskihisar arasında 4 feribot ile 24 saat esasıyla günlük 125 sefer düzenliyor. İskele meydanına giren araçlar uzun süre beklemeden feribotlara girerek yola çıkabiliyor. Tatilin son gününde dönüşe geçenler vatandaşlar nedeniyle ise iskelede yoğunluk yaşanıyor.

Negmar Vardiya Amiri Yücel Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili dönüşü olmasından dolayı iskelede ekstra bir yoğunluk yaşandığını ifade etti.

Gemilerin seferlerinin güvenli ve kontrollü sağlandığını ifade eden Yazıcı, seyahat eden vatandaşlara uzun süre beklemeden hizmet verebilmek için feribotların doldur-boşalt yaparak seferlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yazıcı, gece boyunca yoğunluğun zaman zaman artarak devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA