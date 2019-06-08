Tatilciler dönüş yolunda - Drone

Ramazan Bayramı
dolayısıyla uzun tatil dönemini Ege
ve civarında değerlendiren tatilcilerin İstanbul
yönünde dönüşe geçmesi dolayısıyla Çanakkale
'deki feribot iskelesi önünde bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
9 günlük tatil dolayısıyla Marmara Bölgesi
'ndeki şehirlerden Ege ve civarındaki yörelere giden ve bayramın sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale'de feribot iskelesi önünde yoğunluğa sebep oldu. Sabah
erken saatlerden itibaren Çanakkale'deki iskeleye gelen sürücüler yaklaşık bir kilometrelik kuyruk oluşturdu. Polis
ekiplerinin yönlendirmesiyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken araçlar sırayla feribotlara alınıyor. Eceabat
, Gelibolu
, Lapseki
ve Çardak
İskelelerinde de yoğunluk sürüyor.
Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye bağlı gemiler, yoğunluğun en aza indirilmesi için saatsiz sefer yapıyor.
Yetkililer, 9 günlük bayram tatili boyunca Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir
hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli
hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü bildirdi.
Kaynak: AA
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