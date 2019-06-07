Tatilciler dönüş yolunda - DÜZCE

Ramazan Bayramı
tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu
'nun İstanbul
yönü Düzce
kesiminde oluşan akıcı yoğunluk sürüyor. Kaynaşlı
, Sarıçökek, Bakacak, 1, 2 ve 3'üncü viyadüklerle Bolu
Dağı Tüneli arasında İstanbul yönünde akıcı araç trafiği oluşurken, herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.
Yolun, Düzce- Sakarya
sınırı arasında bulunan, Gümüşova
rampaları, Yeşilyayla
mevkilerinde de trafiğin oluştuğu görülüyor.
Trafik ekipleri, tatilin 9 gün olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte sıkışıklık beklenmediğini belirtti.
KocaeliAnadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde, Gültepe
Tüneli, Bekirdere rampası ve Kartepe
'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde de araç yoğunluğu oluşmadı.
Otoyolun Derince
, Körfez
, Dilovası
, Gebze
ve Çayırova
mevkilerinde trafikte aksama yaşanmazken, D-100 kara yolu İstanbul yönünde de akıcı bir trafik bulunuyor.
Otoyolun Ankara
yönü ile Osmangazi Köprüsü
ile Eskihisar Feribot İskelesi
ve D-130 ile D-605 kara yollarında da trafik normal akışında sürüyor.
Güzergahta herhangi bir aksaklık yaşanmazken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
trafik ekipleri yollardaki kontrollerini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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