Tatilciler dönüş yolunda - DÜZCE

Kurban Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Düzce kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor.

Kurban Bayramı tatilinin son günü dolayısıyla dönüş yoluna geçen tatilciler, Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1, 2 ve 3'üncü viyadüklerle Bolu Dağı Tüneli arasında İstanbul yönünde akıcı yoğunluk oluştururken, trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Otoyolun, Düzce-Sakarya sınırı arasında bulunan, Gümüşova rampaları, Yeşilyayla mevkilerinde de trafiğin oluştuğu görülüyor.

Trafik ekipleri, yıllık izinlerini bayram tatili ile birleştiren vatandaşların olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte sıkışıklık beklenmediğini belirtti.

Kaynak: AA