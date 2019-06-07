Tatilciler dönüş yolunda - KOCAELİ

Tatilcilerin dönüş yoluna çıkmasına rağmen Anadolu Otoyolu Kocaeli
geçişinde araç yoğunluğu yaşanmıyor.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul
yönü İzmit
kesiminde, Gültepe
Tüneli, Bekirdere rampası ve Kartepe
'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde de araç yoğunluğu oluşmadı.
Otoyolun Derince
, Körfez
, Dilovası
, Gebze
ve Çayırova
mevkilerinde trafikte aksama yaşanmazken D-100 karayolu İstanbul yönünde de akıcı bir trafik bulunuyor.
Otoyolun Ankara
yönü ile Osmangazi Köprüsü
ile Eskihisar Feribot İskelesi
ve D-130 ile D-605 kara yollarında da trafik normal akışında sürüyor.
Güzergahta herhangi bir aksaklık yaşanmazken Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini sürdürüyor.
Kaynak: AA
İzmit
, İstanbul
, Anadolu Otoyolu
, Kocaeli
, Güncel