07.06.2019 13:28
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Tatilciler dönüş yolunda - KOCAELİ

Tatilciler dönüş yolunda - KOCAELİ

Tatilcilerin dönüş yoluna çıkmasına rağmen Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde araç yoğunluğu yaşanmıyor.

Tatilcilerin dönüş yoluna çıkmasına rağmen Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde araç yoğunluğu yaşanmıyor.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe Tüneli, Bekirdere rampası ve Kartepe'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde de araç yoğunluğu oluşmadı.
Otoyolun Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova mevkilerinde trafikte aksama yaşanmazken D-100 karayolu İstanbul yönünde de akıcı bir trafik bulunuyor.
Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü ile Eskihisar Feribot İskelesi ve D-130 ile D-605 kara yollarında da trafik normal akışında sürüyor.
Güzergahta herhangi bir aksaklık yaşanmazken Kocaeli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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