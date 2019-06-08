Tatilciler dönüş yolunda - KOCAELİ

Ramazan Bayramı
tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu
'nun İstanbul
yönü Kocaeli
kesiminde oluşan akıcı yoğunluk sürüyor.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde, Gültepe
ile Korutepe tünelleri, Bekirdere rampası ve Kartepe
'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.
Yoğunluk, yer yer Kandıra
gişeler ile Alikahya
mevkisine kadar uzanıyor.
Bu yoğunluk Gültepe Tüneli'nden sonra yolun üç şeride çıkmasıyla azalırken, Derince
, Körfez
, Dilovası
, Gebze
ve Çayırova
mevkilerinde trafikte aksama yaşanmıyor.
Otoyolun Ankara
yönü ile Osmangazi Köprüsü
, D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik akıcı bir yoğunlukta seyrediyor.
D-100 kara yolunun İzmit
geçişinde ise zaman zaman trafikte sıkışıklık meydana geliyor.
Eskihisar Feribot İskelesi
'nde ise giriş ve çıkış bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.
Kaynak: AA
Ramazan Bayramı
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