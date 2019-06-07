Tatilciler dönüş yolunda yoğunluğa neden oluyor

Ramazan Bayramı
tatilini tamamlayanlar, çok sayıda ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale
'de yoğunluğa neden oldu. Araç
yoğunluğu nedeniyle trafik akışında aksamaların yaşandığı yollarda, karayolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda da uyarıyor.
Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale- Samsun
ve Kırıkkale- Ankara
kara yollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerleyebiliyor.
Arızalanan araçlar ve hasarlı kazalardan dolayı da zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de kazalara anında müdahale ederek, bölgede yoğunluğun oluşmasını engellemeye çalışıyor.
Kaynak: AA
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