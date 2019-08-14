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Tatilciler dönüşe geçti, 6 kilometrelik yol 1 saate çıktı

Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirerek tatillerini tamamlayan yerli turistler memleketlerine dönmeye başladı.

14.08.2019 18:40 Tatilciler dönüşe geçti, 6 kilometrelik yol 1 saate çıktı
Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirerek tatillerini tamamlayan yerli turistler memleketlerine dönmeye başladı. Dönüşte trafik yoğunluğundan dolayı tatilciler 6 kilometrelik yolu 1 saatte geçebildi.
5 günlük Kurban Bayramı tatilini Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da geçiren yerli turistler, geri dönmeye başladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük kentlerden gelip ilçede tatil yapan vatandaşlar, Bodrum çıkış istikametinde yoğunluk oluşturdu. Araç trafiği, Konacık Atatürk Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Emin Anter Bulvarı'nda yoğunlaştı. Kimi tatilciler de ilçeden ayrılmadan önce bir Bodrum klasiği olan Antik Tiyatro önünde kale manzaralı fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Tatilciler 6 kilometrelik yolu 1 saatte geçebildi. Bodrum'da her bayram olduğu gibi bu sefer de uzun araç kuyrukları oluştu.
(Eren Ayhan/İHA)

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Kaynak: İHA

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