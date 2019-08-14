Tatilciler dönüşe geçti, 6 kilometrelik yol 1 saate çıktı

MUĞLA - Bayramı Bodrum'da geçirerek tatillerini tamamlayan yerli turistler, Kurban Bayramı'nın son günü memleketlerine dönmeye başladı. 6 kilometrelik yolu tatilciler 1 saatte geçebildi. 5 günlük Kurban Bayramı tatilini Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da geçiren yerli turistler, geri dönmeye başladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük kentlerden gelip ilçede tatil yapan vatandaşlar, Bodrum çıkış istikametinde yoğunluk oluşturdu.Araç trafiği, Konacık Atatürk Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Emin Anter Bulvarı'nda yoğunlaştı. Kimi tatilciler de ilçeden ayrılmadan önce bir Bodrum klasiği olan Antik Tiyatro önünde kale manzaralı fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.Memleketlerine kendi araçları ile dönenlerin yanı sıra otostop ile dönmeye çalışanların da olduğu görüldü. İstanbul'dan Bodrum'a gelen 3 genç, tatil sonrası İstanbul'a otostop ile dönmeye çalıştılar. Bu gençlerden Emre Dursun, Kent Haber'e yaptığı açıklamada "Bizim İstanbul'da canımız sıkıldı. Hadi Bodrum'a gidelim dedik ve buraya geldik. Gece kulüplerine gittik, eğlendik. Şimdi de otostop ile geri dönmeye çalışıyoruz. Bir saattir otostop çekiyoruz" diye konuştu.Bodrum'da bu bayramdaki araç yoğunluğunun ise geçtiğimiz yıllardaki bayramlara nazaran daha az olduğu görüldü. Geçtiğimiz yıllardaki bayramlarda ana arterlerin yanı sıra ara sokaklarda da tıkanan trafiğin, bu bayramda nispeten daha az olması dikkati çekti.

Kaynak: İHA