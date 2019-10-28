Haberler » 3. Sayfa » Tatilciler hem kaçtı, hem de hortumu görüntüledi

Tatilciler hem kaçtı, hem de hortumu görüntüledi

- Tatilciler hem kaçtı, hem de hortumu görüntüledi Sahilde üzerlerine doğru gelen hortum tatilcilere korku dolu anlar yaşattıANTALYA - Antalya'da denizde çıkıp kıyıdaki tatilcilerin üzerine doğru gelen hortum panik oluşturdu.

28.10.2019 19:14
- Tatilciler hem kaçtı, hem de hortumu görüntüledi
Sahilde üzerlerine doğru gelen hortum tatilcilere korku dolu anlar yaşattı
ANTALYA - Antalya'da denizde çıkıp kıyıdaki tatilcilerin üzerine doğru gelen hortum panik oluşturdu. Hem korkan hem de hortumu kaydeden tatilciler, hortum kaybolduktan sonra rahat bir nefes aldı.
Olay dün saat 14.30 sıralarında Kemer ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Tekirova Mahallesi'ndeki bir koyda meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir gurup, denizin üstünde ilerleyen hortumu görünce, hem korktu hem cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Hortumun kıyaya yönelmesiyle birlikte yürüyüş gurubu ve sahilin yakın kısmında bulunan iki vatandaş paniğe kapılıp kaçmaya başladı. Görüntüyü çeken vatandaşlar, 'İlk kez böyle bir şey görüyorum' diyerek yaşadıklarını anlattı.
Kimsenin zarar görmediği hortumun daha sonra kıyıya gelerek bazı ağaçlara zarar verdiği kaydedildi.
Tatilciler hem kaçtı, hem de hortumu görüntüledi

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:29 Silah kaçakçılığı operasyonunda 3'ü polis 17 şüpheli tutuklandı
21:11 Emekli öğretmen yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu
21:09 2 çocuk annesi kadın erkek arkadaşı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü
20:35 Kayseri'de iki çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
20:06 Karbonmonoksit gazından zehirlenen öğretmen hayatını kaybetti
20:00 Fatma Şengül davasında savcı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi
19:55 Çekmeköy'de ilkokulda tepki çeken görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı
28.10.2019 21:33:32