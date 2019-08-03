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Tatilciler, Levent Yüksel'le doyasıya eğlendi

Kerki Solfej'in düzenlediği açık hava konserleriyle il il gezen Levent Yüksel, önceki akşam Bodrumlular'la buluştu.

03.08.2019 16:59 Tatilciler, Levent Yüksel'le doyasıya eğlendi
Kerki Solfej'in düzenlediği açık hava konserleriyle il il gezen Levent Yüksel, önceki akşam Bodrumlular'la buluştu. Bodrum Antik Tiyatro'yu hınca hınç dolduran sevenleriyle tüm şarkılarını birlikte seslendiren sanatçı sahnedeki enerjisiyle de yoğun alkış aldı.

Geleneği bozmayan Levent Yüksel, 'Ya Sonra' şarkısı ile konserine başlayarak 90'lardan en sevilen şarkılarından 'Ayrılmam', 'Kadınım', 'Medcezir', 'Tuana', 'Karaağaç', 'Bi Daha', 'Zalim' gibi klasiklerinin yanı sıra üç yıl önce çıkardığı arabesk albümü 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' dan seçtiği 'Mutlu Ol Yeter', 'Kaderimin Oyunu', 'Yalnızım Dostlarım' şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sesi ve yorumuyla Bodrum akşamını renklendiren Levent Yüksel, yaklaşık üç saat kaldığı sahnede bir an olsun düşmeyen temposuyla seyircilerden büyük alkış aldı.

Dinleyicilerin konser boyunca her şarkısına hep bir ağızdan eşlik ettiği Levent Yüksel, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. - MUĞLA

Levent Yüksel, Ya Sonra, Karaağaç, Bodrum, Magazin

Kaynak: İHA

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