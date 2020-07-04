Tatilciler mavi bayraklı plajlarda denize girmenin keyfini yaşadı

Tekirdağ'da tatilciler güzel havanın ve denizin keyfini çıkarıyor.

04.07.2020 19:26 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:31
Tekirdağ'da tatilciler güzel havanın ve denizin keyfini çıkarıyor.
Mavi bayraklı plajlara sahip kente gelen turistler, hava sıcaklığının da bunaltıcı seviyelere ulaştığı bugünlerde, Altınova, Kumbağ, Sultanköy, Marmaraereğlisi, Yeniçiftlik ve Şarköy plajlarında denize girerek serinliyor.
Aileleriyle sahile gelenler, güneş ve denizin keyfini yaşıyor.
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente İstanbul, Edirne, Kırklareli gibi şehirlerden tatilcilerin geldiğini söyledi.
Özelikle hafta sonları, yoğunluğun en üst seviyeye çıktığını anlatan Hacıoğlu, "Yakın illerden sıkça tercih edilen bir tatil bölgesi olduk. Ziyaretçiler mavi bayraklı temiz plajlarda denizin tadını çıkarıyor. Koronavirüs tedbirlerine de uyularak herkes güzel havanın tadını çıkarıyor. Tekirdağ herkesin gelip görmesi gereken bir yer." dedi. Tatilciler mavi bayraklı plajlarda denize girmenin keyfini yaşadı

Kaynak: AA

Etiketler: Sultanköy, Altınova, Tekirdağ, Kumbağ, Güncel, Haber
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