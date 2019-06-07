Tatilciler, Uzungöl'e akın etti

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Göl kıyısında yürüyüş yapan, macera parklarında eğlenen turistler, seyir terasından da manzarayı izledi. Yoğunluk nedeniyle araç kuyruğunun oluştuğu Uzungöl girişinde, yokuşta dur- kalk yapan çok sayıda araç da arızalandı.Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, yüksek dağ peyzajı, yayla ve orman ekosisteminin birlikte yer aldığı Uzungöl'e akın etti. Bitki örtüsü ve gölüyle ilgi gören Uzungöl'e gelen turistler, göl kıyısında yürüyüş yaptı, macera parklarında eğlendi. Doğanın keyfini çıkaran ziyaretçiler, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Bölgedeki otel ve konaklama tesisleri ise yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Doluluk oranı, otel, pansiyon ve restoran sahiplerini memnun etti.Uzungöl'e araçlarıyla gelenler, park yeri bulmukta zorluk yaşadı. Yoğunluk yaşanan bölgede, dik yokuşta dur- kalk yapan bazı sürücülerin araçları arızalandı. Yolda kalan araçlar, çekicilerle kaldırıldı.'TEKRAR GELMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'Bayram tatili için kent dışından Uzungöl'e öğrenci arkadaşlarıyla birlikte gelen üniversiteli Bayram Albayrak, "Biz Karabük Üniversitesi öğrencileri ile birlikte Karabük'ten geldik. Çok beğendik Uzungöl'ü ve memnun kaldık. Uzungöl'ün havası çok güzel, burası bayağı bir rağbet görüyor gördüğümüz kadarıyla. Burada hoşça vakit geçirdik ve memnun kaldık. İlk defa gelenler var buraya, o arkadaşlar ve öğrencilerimiz de çok beğendiler burayı. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz" dedi.Bölgeye Van'dan geldiğini anlatan Dürdane Yılmaz da, "Buraya bayram tatili için Van'dan geldik. Öğretmenler olarak buraya geziye geldik. Buranın doğası, ormanla bütünleşmiş bir yerin doğal olarak kalması hoşumuza gitti. Uzungöl'ü çok beğendik fakat kentleşme göl etrafında değil de daha arka taraflara yoğunlaşmış olsaydı ve gölün doğal hali korunmuş olsaydı daha güzel olacaktı. Genel olarak memnun kaldık" diye konuştu.Uzungöl'de araç yoğunluğu olması nedeniyle zorluk yaşadıklarını ifade eden Sedat Egeç, "Bursa'dan geldik. Trafik yoğun olduğu için Uzungöl'e gidemedik. Araç biraz yüklü herhalde ondan dolayı da zorluk yaşadık" dedi.'SORUN ÇÖZÜLMELİ'Karadeniz turu kapsamında gölü ziyarete geldiklerini kaydeden Olgun Yavuz, "TIR operatörüyüm, buraya Edirne'den geldim. Batum ve Karadeniz turu yapmaya geldik. Tabii bayram tatili olduğu için yollar ve trafik çok yoğun. Trafik kurallarına uymayan sürücüler yüzünden trafik daha da yoğunlaşıyor. Jandarma görevlileri de buradaki trafik problemine çözüm bulmak için çalışıyor. Yukarıdaki hatalı park problemi yüzünden trafik bu hale gelmiş durumda. Turistler de bu durumdan dolayı sıkıntı yaşamaktadır" diye konuştu.Ağrı'da sınıf öğretmenliği yapan Serpil Tekin, "Ağrı'dan geldik. Uzungöl'ü çok beğendim, doğal manzarası çok güzel fakat biraz fazla betonlaşmaya gidilmiş. Doğal manzaraya müdahale edilmiş olması doğal manzaranın bozulmasına sebep olmuş. Umarım bunu hep birlikte engellemeye çalışırız" dedi.'DOLULUK ORANI YÜZDE 90'NA ULAŞTI'Uzungöl'de restoran ve otel işletmecisi Mehmet İnan, "Bu sene bayram tatilinin 9 gün olmasından dolayı Uzungöl'e büyük bir talep oldu. Günübirlik gelen misafirlerimiz çok fazlaydı. Yurt dışından gelen turistlerle birlikte Uzungöl'deki tesislerin doluluk oranı yüzde 90'na ulaştı. Tahminime göre bir haftaya kadar Uzungölde konaklama kapasitesi yüzde yüze ulaşacaktır" diyerek ziyaretçilerin ilgisinden memnun kaldıklarını belirtti.UZUNGÖLÇaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen 500 bin metrekare alana sahip olan Uzungöl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.

Kaynak: DHA

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