Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tatilcilerin dönüş yoğunluğuna olağanüstü önlem

Tatilcilerin dönüş yoğunluğuna Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü olağanüstü önlem aldı.

15.08.2019 00:18 Tatilcilerin dönüş yoğunluğuna olağanüstü önlem
Tatilcilerin dönüş yoğunluğuna Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü olağanüstü önlem aldı. Trafik ve Bölge Trafik ekipleriyle birlikte bekçi ve asayiş ekiplerinden oluşan toplamda 644 personel trafikteki sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için güzergahta görevlendirildi.

Trakya Bölgesi, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden binlerce tatilci vatandaşın akınına uğradı. Tekirdağ'ın merkez ilçesinde bulunan Kumbağ ve Altınova plajları, Marmara ve Avşa Adalarına gelen vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk oluştu.

Emniyetten olağanüstü önlem

Tatilcilerin güzergah yolu üzerinde bulunması nedeniyle Tekirdağ'da yaşanan yoğunluğu bertaraf etmek için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Bölge Trafik ekipleriyle birlikte toplamda 644 polis ve bekçi yolda görev alarak trafiği rahatlatmaya çalıştı. Tatilcilerin yol güzergahlarında ekiplerin yoğun ve başarılı çalışmaları sonucu yolda herhangi bir aksaklık meydana gelmeden gecenin ilerleyen saatlerinde trafikteki yoğunluk normal seyrine döndü. - TEKİRDAĞ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:41   Akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı: 2 yaralı
01:26   Isparta'da trafik kazası: 10 yaralı
01:26   Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü
00:51   Isparta'da trafik kazası: 10 yaralı
00:46   Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü
00:24   Bahçelievler'de akıl almaz olay: Kadınların üzerine ağaç devrildi
00:24   Japonya'da fırtına alarmı: Yüzlerce uçuş iptal edildi