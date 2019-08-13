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Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı

Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladıİSTANBUL - Kurban Bayramı tatiline çıkan ve dönüşü son güne bırakmayan tatilcilerin yolculuğu erken başladı.

13.08.2019 23:35
Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı
Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı
İSTANBUL - Kurban Bayramı tatiline çıkan ve dönüşü son güne bırakmayan tatilcilerin yolculuğu erken başladı. Tekirdağ-İstanbul Yolunda araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip Trakya istikametine giden tatilcilerin, dönüş yolculuğu erken başladı. Dönüş yolculuğunu son güne bırakmayıp, trafikte çile çekmek istemeyen tatilciler İstanbul girişinden itibaren yoğunluğa neden oldu. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesindeki illere gitmek için yola çıkan tatilciler Silivri'den itibaren TEM'de uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul yoğunluk haritasında ise Silivri girişinden itibaren bazı bölgelerdeki yoğunluğun kırmızı olduğu görüldü.
Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı

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Kaynak: İHA

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