Tatilcilerin dönüş yoluna havadan denetim

Muğla
'da tatilcilerin dönüşü sırasında trafik yoğunluğu oluşturduğu Ortaca
ilçesinde jandarma tarafından helikopterle havadan denetimler yapıldı.
İl Jandarma
Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı
tatilinin son gününde vatandaşların dönüş güzergahlarında daha güvenli bir yolculuk yapmaları için uygulama noktası oluşturdu. Dönüş
trafiğinin yoğunlaştığı Ortaca- Fethiye
kara yolu helikopterle havadan takip edildi. Helikopterden hatalı sollama yaptığı, emniyet kemeri takmadığı bildirilen sürücüleri uygulama noktalarında durduruldu.
Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu.
Jandarma trafik ekipleri, bazı noktalardaki denetimlerde "drone" da kullandı.
Kaynak: AA
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