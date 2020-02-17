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Tatilcilerin gözde mekanı Sülüklü Göl oldu

Doğal güzellikleriyle ünlü Sülüklü Göl, günübirlik tatilcilerin ilgi odağı oldu.

17.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:50Tatilcilerin gözde mekanı Sülüklü Göl oldu
Doğal güzellikleriyle ünlü Göl, günübirlik tatilcilerin ilgi odağı oldu.
'nun Mudurnu İlçesi Tavşansuyu köyü yakınlarında bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü olan Sülüklü Göl, özellikle İstanbul, Ankara, , Kocaeli ve 'dan günübirlik gelen tatilcilerin gözde mekanı oldu. Tatilciler tatillerinin keyfini göl çevresinde piknik, yürüyüş yaparak, hatıra fotoğrafı çektirerek ve şambrellerimizle karda kayarak çıkarttı.
Sakarya'dan gelen Erhan Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her hafta bir başka bölgede böyle etkinlikler yaparak eğlenebiliyoruz. Kendimiz şambrel getiriyoruz ve karda kayıyoruz. Ateş yakıp karın keyfine bakıyoruz. Eğleniyoruz ve herkes mutlu oluyor." diye konuştu.

Sakarya, Sülüklü, Yalova, Bolu, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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