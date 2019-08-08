Tatilcilerin yarısı için en önemli kriter "hijyen"

Araştırmaya göre, beş yıldızlı otellerde konaklayan tatilcilerin yüzde 76'sı odalarındaki tuvaleti kendisi temizlemeden kullanmıyor, her 4 tatilciden biri ise otellerde en çok hijyenle ilgili sorun yaşıyor.

Yaz mevsimi, okul ve uzun bayram tatilleri derken turizm sektörü en yoğun zamanlarını yaşıyor.İşletmelere gıda ve hijyen konusunda ürün, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunan Eczacıbaşı Profesyonel'in yaz sezonunda otellerde konaklayan tatilcilerin hijyen beklentilerine yönelik yaptığı bir araştırma, turizm sektöründe hizmet veren işletmelerin hijyene daha fazla önem vermesi gerektiğini ortaya koyuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki otellerde konaklayan 18 – 65 yaş aralığındaki tatilcilerin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre tatilcilerin bir işletmeden en büyük beklentisi ise "hijyen".

EN HASSAS NOKTAMIZ ÇARŞAF TEMİZLİĞİ!

Araştırmaya göre, tatilcilerin yüzde 48'i konakladıkları odanın hijyeninin en önemli kriter olduğunu vurguluyor. Bu durumu yüzde 21 ile restoran hijyeni, yüzde 17 ile ortak alan hijyeni takip ediyor. Konaklanan odada tatilcilerin en hassas oldukları konu ise "çarşaf ve battaniyelerin" temizliği.

TATİLCİLER KENDİ TEMİZLİĞİNİ KENDİ YAPIYOR

Araştırmaya göre; her 4 kişiden biri bugüne kadar otellerde hijyen ile ilgili en az bir sorun yaşamış. Bu nedenle de kendi temizlik kriterlerini kendileri yerine getiriyor. Örneğin; tatilcilerin yüzde 76'sı odadaki klozeti kullanmadan önce mutlaka kendisi temizliyor. Yüzde 69'u odadaki bardakları yıkamadan kullanmıyor, 5 yıldızlı otellerde dahi tatilcilerin yüzde 55'i kullanacağı tüm havluları kendisi getiriyor. Havlusunu yanında taşımayanlar da el kurulamak için en çok kağıt havlu tercih ediyor. Tatilcilerin yüzde 56'sı ise hijyeninden endişe ettiği için küvete bile terlikle basıyor.

KOKU EN HASSAS NOKTALARDAN BİRİSİ

Tatilcilerin çoğu için konaklayacakları odaya sigara kokusunun sinmiş olması ciddi bir rahatsızlık kaynağı. Hatta, konaklayanların yüzde 7'si sigara, nem ya da küf kokan bir odada kalmak yerine otel değiştirebileceğini söylüyor. Kanalizasyon kokusu, ıslak havlu kokusu ya da halıların kötü kokması, otelde konaklayanların en çok dikkat ettiği diğer konular arasında yer alıyor.

KLOZET KAPAK ÖRTÜSÜ OLMAZSA OLMAZLARDAN!

Araştırmaya göre, ortak alan tuvaletlerinde klozet kapak örtüsü olmaması tatilcileri en çok rahatsız eden konuların başında geliyor. Kapak örtüsü olmaması durumunda tatilcilerin yüzde 41'i tuvaleti kullanmadığını beyan ederken; yüzde 34'ü ise klozete tuvalet kağıdı sermekte çözüm buluyor.

DÜZENLİ DENETİM TERCİHLERİ BELİRLİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, tatilcilerin yaklaşık yüzde 70'inin tesis seçimlerinde tesisin temizlik standartlarının düzenli olarak denetlenmesi önemli bir rol oynuyor. Otellerde konaklayanların yüzde 78'i temizlik standartları ortalama tesislerin daha üzerinde olan bir otele daha fazla ücret ödemeye bile razı olduğunu söylüyor.