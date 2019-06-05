Tatilciyi akrep soktu

Marmaris
'te günübirlik turda akrep sokan bir tatilciyi, sahil güvenlik ekipleri tekneden alarak sağlık ekiplerine yetiştirdi.
Marmaris'ten günübirlik tura çıkan bir kadın, Cennet Adası mevkisinde tekneden inerek karada gezintiye çıktı.
Burada akrep sokan kadın, tekneye ulaşarak yardım talebinde bulundu.
Tekne kaptanının ihbarı üzerine bölgeye bot ile gelen sahil güvenlik ekipleri, kadını tekneden alarak Marmaris sahil güvenlik iskelesinde bekleyen sağlık ekiplerine yetiştirdi.
İlk müdahalesi burada yapılarak Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan kadının, bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Marmaris
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