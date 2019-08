Tatilde deniz yerine tarihi seçtiler

AHMET KAPLAN/HALİL İBRAHİM SİNCAR - Yaz aylarının kavurucu sıcaklığına rağmen Diyarbakır ve Mardin 'i ziyaret edenler, tarihi ve turistik mekanları keşfetmenin mutluluğunu yaşıyor.Binlerce yıldır farklı medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarıyla ön planda olan Diyarbakır ve Mardin, özellikle yerli turistlerin tercih ettiği iller arasında yer alıyor.Yaz aylarında deniz turizmi yerine tarihi yerleri gezmek isteyenler, Hz. Süleyman Camisi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Hasan Paşa Hanı ve İçkale gibi tarihi yerleri ile göz dolduran kadim kent Diyarbakır'a ilgi gösteriyor."Sur'daki yapılar her zaman ilgi odağı oluyor"Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve acenta sahibi Doğan Şan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve Mardin'in kültür turizmi açısından iki önemli kent olduğunu söyledi.İki kentin, kültürünü merak eden turistler için vazgeçilmez noktaları bulunduğuna işaret eden Şan, bu şehirlerin gastronomi açısından da zengin mutfağa sahip olmasının misafirler için önemli olduğunu vurguladı.Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde önemli tarihi yapıların yer aldığını aktaran Şan: "Tarihi zenginliğe sahip Sur'daki yapılar her zaman ilgi odağı oluyor. Tercihini kültür turizminden yana kullanan turistler, sıcak da olsa gelip surları ve buradaki diğer önemli tarihi yerleri dolaşıyor. Sur'da gezilecek yerlerin birbirine yakın olması nedeniyle misafirler araç kullanmadan bütün tarihi noktaları gezebiliyor." diye konuştu.Diyarbakır'ın inanç turizmi açısından da önemli bir yere sahip olduğunu anımsatan Şan, yaz aylarında özellikle Eğil ilçesindeki Ziyaret Tepesi'ne turların düzenlendiğini anlattı."Önümüzdeki sene yine tercihimizi bu yönde kullanacağız"Mersin'den tatil için Diyarbakır'a gelen Bilal Sezgin de hemen her yıl kenti ziyarete geldiğini, her geldiğinde farklı tarihi mekanlar keşfettiğini dile getirdi.Şehirle ilgili izlenimlerini çektiği video ve fotoğraflarla başka şehirde yaşayan arkadaşlarına göndererek, onlara da Diyarbakır'ı gezmeleri tavsiyesinde bulunduğunu belirten Sezgin, şöyle devam etti:"Diyarbakır tarih kokan medeniyetin beşiği kentlerden biri. 50 derece sıcaklık olsa da biz buraya gelmeyi tercih ettik. Önümüzdeki sene yine tercihimizi bu yönde kullanacağız. Tarihiyle, doğasıyla, insanların kalitesiyle, misafirperverlikleriyle buraya gelmeye değer. Sıcak da soğuk da olsa hiç farketmez, yılın her mevsimi buraya gelinebilir.""Severek geliyoruz"İstanbul'dan gelen Melahat Polat da yıllardır yazları kenti gezmeye geldiğini aktardı.Gezilip görülmesi gereken yerlerin başında Diyarbakır'ın yer aldığının altını çizen Polat, şöyle konuştu:"Severek geliyoruz, kendi memleketimiz gibi hissediyoruz. Gerçekten şu güzelliği yaşamak herkesin hakkı diye düşünüyorum. Bütün topraklar hepimizin, hepimiz kardeşiz. Mutlaka gelip Diyarbakır'ı görsünler. Ongözlü Köprü'ye gelsinler. Sur'u gezsinler, zaten onlar tekrar buraya geleceklerdir."Almanya'da yaşayan Elazığlı Aynur Cankardeşler de Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı ve surları gezdiğini dile getirerek, "Diyarbakır'ı çok güzel gördüm, biraz sıcak ama yine de güzel, gelip görmeye değer." dedi.MardinMardin'de de sıcak havaya rağmen ziyaretçi ilgisi yaşanıyor. Kenti ziyarete gelenler özellikle merkez Artuklu ilçesindeki Dara Antik Kenti'ni geziyor.Doğu Roma İmparatorluğu'nun, sınırını Sasanilere karşı korumak amacıyla kurduğu Mardin'deki Dara Antik Kenti, ziyaretçi akınına uğruyor. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta Nusaybin yolu üzerinde bulunan 3 bin yıllık antik kente gelen turistler zindan, sarnıç ve nekropol alanını geziyor."Geçen yıla oranla yüzde 25 artış var"Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, misafirhanelerle birlikte yaklaşık 10 bin yatak kapasiteli kentte yılın her döneminde misafir ağırlamaya başladıklarını bildirdi.Huzurun sağlanmasıyla ve yapılan organizasyonların etkisiyle turizmde önemli bir ivme yakaladıklarını aktaran Güngör, kentin turizmde yıldızı parlayan bir konuma geldiğini söyledi.Yaz aylarında kıyı turizminin ön planda olduğunu ancak son yıllarda kültür turlarının da ön plana çıkmaya başladığını vurgulayan Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü:"Artan hava sıcaklığına rağmen misafirlerimiz huzurlu şekilde gezilerini yapıyorlar. Grup halinde turlar geliyor. Geçen yılın haziran, temmuz ve ağustos ayına göre bu yıl yüzde 25 artış var. Mardin artık popüler bir şehir. İnsanlar kıyı turizminin yanı sıra artık tarih ve kültür turizmine daha çok önem vermeye başladı. Tarih ve kültür turları daha ön plana çıkıyor."Günde 3 bin kişi ziyaret ediyorDara Antik Kenti'nde 10 yıldır gönüllü rehberlik yapan Sinan Aba ise son 3 yılda sağlanan huzurdan dolayı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirterek, "Huzur ortamının sağlanmasıyla inanılmaz bir yoğunluk başladı. Sıcağa rağmen tıklım tıklım. İki yıl önce günde 2 bin kişi ziyaret ediyordu, şimdi günde 3 bin kişiyi geçiyor. Hafta sonu özellikle çok yoğun oluyor. Bu yıl ziyaretçi sayısında rekor bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.İstanbul'dan gelen Ümmühan Çakır Sağçolak ise tarihi mekanlarını görmeye geldikleri Mardin'i çok beğendiklerini bildirdi.Dara'nın görülmesi gereken yerlerin başında geldiğini, görüntüsüyle herkesi etkilediğini dile getiren Sağçolak, "Mükemmel, kartpostal gibi bir yer. İstanbul'dan bir günlüğüne gelmiştik ama bugün ikinci günümüz. İyi ki gelmişiz." şeklinde konuştu.