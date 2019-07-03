03.07.2019 14:11
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Tatilde hırsızlık yapan İran uyruklu şahıslar yakalandı

Tatilde hırsızlık yapan İran uyruklu şahıslar yakalandı

Antalya'da iki ayrı iş yerinden tırnakçılık yöntemiyle 3 bin 100 lira hırsızlık yaptığı iddia edilen 1'i kadın 3 İran uyruklu şüpheli polis tarafından yakalandı.

Antalya'da iki ayrı iş yerinden tırnakçılık yöntemiyle 3 bin 100 lira hırsızlık yaptığı iddia edilen 1'i kadın 3 İran uyruklu şüpheli polis tarafından yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'nde meydana gelen hırsızlık olayının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışmalara başladı. Ekipler, hediyelik eşya satan bir mağazadan tırnakçılık yöntemiyle İran uyruklu 1'i kadın 3 kişinin kayıplara karıştığını belirledi. Polis, şüphelileri araştırmaya başlarken, Kazım Özalp Caddesi üzerindeki bir ayakkabı dükkanında da hırsızlık olayı yaşandı. Buradan da aynı yöntemle bin 100 lira çalan şüpheliler yine izini kaybettirdi. İki ayrı olayın arkasından şüphelilerin kadın Z.H., S.R. ve S.A. olduğu belirlendi. Şüpheliler yapılan operasyonla yakalandı. Tatil için Antalya'ya geldikleri belirlenen şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya, İran, 3. Sayfa

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