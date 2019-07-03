03.07.2019 15:19
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Tatil için gelen İranlı turistler, hırsızlıktan yakalandılar

İranlı turistler, tatil için geldikleri Antalya'da hırsızlık yapan 1'i kadın 3 İran uyruklu şüpheli polis tarafından yakalandı.

Antalya'da iki ayrı iş yerinden tırnakçılık yöntemiyle bin 300 liralık hırsızlık yaptığı iddia edilen 1'i kadın 3 İran uyruklu şüpheli yakayı ele verdi.

Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'nde meydana gelen hırsızlık olayının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışmalara başladı. Ekipler, hediyelik eşya satan bir mağazadan tırnakçılık yöntemiyle İran uyruklu 1'i kadın 3 kişinin kayıplara karıştığını belirledi.

AYAKKABICIDAN DA BİN 100 LİRA ÇALDILAR

Polis, şüphelileri araştırmaya başlarken, Kazım Özalp Caddesi üzerindeki bir ayakkabı dükkanında da hırsızlık olayı yaşandı. Buradan da aynı yöntemle bin 100 lira çalan şüpheliler yine izini kaybettirdi. İki ayrı olayın arkasından şüphelilerin kadın Z.H., S.R. ve S.A. olduğu belirlendi. Şüpheliler polisler tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Tatil için Antalya'ya geldikleri belirlenen şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tatil için gelen İranlı turistler, hırsızlıktan yakalandılar
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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