Tatilde kredi kartı güvenliğini sağlamanın 7 yolu

Uzmanlar bayram tatilinde kredi kartı güvenliğini sağlamanın 7 yolunu açıkladı. Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Partner'ı Ateş Sünbül, "Tüm kredi kartlarınızı yanınıza almayın, kartlarınızın limit ve son kullanma tarihini kontrol edin, kart kopyalamalarına karşı uyanık olun, tüm kartlarınızı aynı cebe veya cüzdana koymayın, yurtdışına gidiyorsanız bankanızla görüşün, mükerrer veya çift ödemelere dikkat edin, acil telefon numaralarını bir yere yazın" uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı tatilinin gelmesiyle birlikte yurt içi ve yurt dışında tatil planları yapılmaya başlandı. Bu dönemde özellikle tatil rezervasyonlarından başlayarak kredi kartları sıklıkla kullanılıyor. Uzmanlar tatilde kredi kartlarının güvenliği için uyarılarda bulunuyor. Kredi kartlarını kullanırken şifrelerin paylaşılmaması, kredi kartı kopyalamalarına karşı kartların güvenli saklanması ve yetkisiz kişilerle bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini bildiriyorlar.

"Tatile giderken yanınıza dolabınızdaki tüm kıyafetleri almadığınız gibi tüm kredi kartlarını da almamanız güvenliğiniz açısından dikkat etmeniz gereken bir husustur" diyen Sünbül, "Çalınma durumunda tüm bankalara ayrı ayrı kapama talimatlarını vermek eğer yurtdışındaysanız zorlu olacaktır. ATM'lerden para çekebileceğiniz debit veya ATM kartınızı yanınızda olursa hızlı nakit ihtiyaçlarınızı gidermeniz mümkün olacaktır. En çok kullandığınız kredi kartınızı almayı unutmayın. Yurtdışına gidiyorsanız kredi kartınızın ilgili ülkede geçerli olduğundan emin olun. Yedek bir kredi kartı, mümkünse farklı bir banka kartı olmasını öneririz. Acil bir durum olmadıkça mümkün olduğunca tek kart kullanmaya dikkat edin" ifadelerini kullandı.

"KARTLARINIZIN LİMİT VE SON KULLANMA TARİHİNİ KONTROL EDİN"

Özellikle yurtdışında aniden çıkan masraflar konusunda uyarıda bulunan Ateş Sünbül, "Bunun içinde önceden kartlarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Öte yandan güvenliğiniz içinde günlük maksimum çekilebilecek para miktarını düşürmek çalınma durumlarında zararınızı minimum seviyeye düşürecektir. Buna karşın tatilde nakit ihtiyaçlarınızı karşılayacak günlük bir limit bulunmasına da dikkat etmeniz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"KART KOPYALAMALARINA KARŞI UYANIK OLUN"

Ateş Sünbül uyarılarına şöyle devam etti:

"Kartınızı asla gözünüzün önünden ayırmayın. Garson veya kasiyere kartınızı emanet etmeyin. Ödemeyi yaparken kasiyerin kartınızı sadece POS ile kullandığında emin olun ve gözünüzle görün. Güvenmediğiniz dükkanlarda veya ülkelerde kredi kartı yerine nakit ödeme yapmayı tercih edin. Seyahat ederken her duruma karşı en azından bir kartlarınızı güvenli olduğunu düşündüğünüz diğerlerinden farklı yerde tutmak veya bir aile ferdinize vermek biri kaybolduğunda veya çalındığında hala yedekte bir kartınız olmasını sağlayacaktır. Bankanızda gittiğiniz ülkeyi paylaşın ve olmadık bir sürprizle karşılaşmamak adına kartınızın ilgili ülkede geçerliliğini kontrol ettirin. Yurtdışı harcamalarınızda ek gelebilecek komisyon ücretlerinin bulunduğunu unutmayın."

"MÜKERRER VEYA ÇİFT ÖDEMELERE DİKKAT EDİN"

"Yurt dışında yaşanabilecek mükerrer veya çift ödemelere karşı aldığınız ödeme belgeleri, araç kiralama sözleşmeleri ve otel rezervasyon onay belgelerini her ihtimale karşı iyi saklayın. Ödeme itirazı yaparken onlara ihtiyacınız olacak" şeklinde açıklama yapan Sünbül, "Unutmayın ki kartlarınız veya cüzdanınız çalınırken yanında telefonunuz çalınabilir. Böyle bir durumda telefonunuzda kayıtlı kalan bilgilere ulaşamayacaksınız ve dolaysıyla yapmanız gereken aramaları yapamayacaksınız. Sizin için önemli olan kişi numaralarını, konsolosluk ve Bankaların telefon numaralarını ayrıca bir yere yazmanız, acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir" diye tavsiyede bulundu.