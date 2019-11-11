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Tatilde süper eğlenceler 41 Burda'da

KOCAELİ (İHA) – İzmit'te vatandaşlara hizmet veren 41 Burda AVM, minik ziyaretçilerini okulların ilk ara tatilinde birbirinden eğlenceli etkinliklerle ile buluşturacak.

11.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:01Tatilde süper eğlenceler 41 Burda'da
KOCAELİ (İHA) – 'te vatandaşlara hizmet veren 41 Burda AVM, minik ziyaretçilerini okulların ilk ara tatilinde birbirinden eğlenceli etkinliklerle ile buluşturacak.

41 Burda AVM minik ziyaretçilerini eğlenceye davet ediyor. Bu kapsamda AVM'de okulların ilk ara tatilinde birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. 16 – 17 – 18 Kasım tarihlerinde düzenlenecek ilk etkinlik olan "Elif'in Düşleri" ile çocuklar, meyve ve sebzeleri öğrenecek. Minik ziyaretçiler daha sonra 19 - 20 -21 Kasım tarihlerinde de Heidi ile Alpler'deki maceraları keşfedecek. Son olarak 22 – 23 – 24 Kasım tarihlerinde ise Niloya ile yeni bilgiler öğrenecekler.

41 Burda AVM ziyaretçilerinin ücretsiz katılım sağlayabileceği etkinlikler 14.00,16.00 ve 18.00 seanslarında minik ziyaretçileri ile bulaşacak. AVM'de düzenlenecek şarkılar ve oyunlarla dolu bir eğlenceye tüm 'deki minik öğrencilerin davetli olduğu bildirildi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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