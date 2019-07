Tatilde tiyatro çocuklar için 17 Burda'da

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale 'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 5 Temmuz'dan itibaren her Cuma ve Cumartesi birbirinden keyifli tiyatro oyunları ile minik tiyatroseverleri Sahne17'de bir araya getirecekÇanakkalelilere her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM, yaz tatili boyunca çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor. 5 Temmuz Cuma günü Esas 17 Burda AVM'de sahnelenecek Afacan Tilki oyunu ile başlayacak tiyatro günleri, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getiriyor. 6 Temmuz'da Keloğlan Dürüst Oğlan, 19 Temmuz'da Gülüşlere Yolculuk, 20 Temmuz'da Papillon, 26 Temmuz'da Tankuk ile Minkak, 27 Temmuz'da Kahraman Masalı, 2 Ağustos'ta Haylaz Dostlar, 3 Ağustos'ta Nasreddin Hoca ile Komşu, 9 Ağustos'ta Keloğlan'ın Kısmeti, 10 Ağustos'ta Curcuna gösterisiyle çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 17 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.Esas 17 Burda AVM, yaz tatili boyunca her Cuma ve Cumartesi günleri saat 19.30'da Sahne17 'de başlayacak ve ücretsiz izlenebilecek tiyatro etkinliklerine minik ziyaretçilerini davet ediyor. - ÇANAKKALE