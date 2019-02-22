Tatile Bakış Açısını Değiştirdi, Destinasyonları Çeşitlendirdi

Son yıllarda sosyal medyanın etkisi ile insanların tatile bakış açısının değiştiğini ifade eden Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, "İnsanları takip etmeye motive eden sürekli paylaşımlar görüyoruz. Bir arkadaşınız Bali'ye gitmiş ve oradan görsellerini sosyal medyasında paylaşmış ise, onu takip eden insanlarda da o bölgelere gitme isteği uyanıyor" dedi. Artık gezmek ve tatil yapmak için çok daha fazla imkân olduğunu da anımsatan Ali Şafak Öztürk, destinasyonların da buna göre çeşitlenmiş durumda olduğunu bildirdi. Pazarları çeşitlendirme adına sosyal medyayı çok önemsediklerinin de altını çizen Ali Şafak Öztürk, "Yabancı turistler paketlerini zenginleştirerek, 3-4 gün İstanbul'da geziyorlar, oradan da Antalya'ya gelerek golf oynuyorlar" dedi.

"Kaliteye odaklı niş yatırımlar yapılmalı"

Turizm sektörünün iki yıldır yaraları sarılmaya çalışıldığı, 2019 yılının artık para kazanma dönemi olacağını kaydeden Ali Şafak Öztürk, bu yıl Antalya özelinde hem sayı hem de gelir anlamında yüksek bir sezon beklediklerini bildirdi. Bunun için Antalya'nın doğru altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Ali Şafak Öztürk, "805 konaklama tesisi ve 590 bin yatak kapasitesinin Antalya turizminde daha çok kaliteye oynamamız gerekiyor. Yani yeni yatırımlar hep kalitenin artırılmasına yönelik olmalı. 2019 yılı bunun için bir fırsat olabilir. Konaklama tesisi ve yatak kapasitesi anlamında dünyada bile ciddi seviyelerdeyiz. Açıkçası biraz daha kaliteye odaklanılmış niş yatırımların olması taraftarıyım" dedi.

"Yerli turiste % 30 – 40 avantaj sağladık"

Antalya'da turist pazarlarına göre bir fiyat politikası uygulandığını söyleyen Ali Şafak Öztürk, "Yeni sezon için bazı pazarlarda yüzde 30 – 40 bazılarında ise yüzde 500 civarında bir artış oldu. Baktığımızda Dubai gibi farklı destinasyonlar, aynı hizmet kalitesini bulamadığımız halde, bizden 3-4 kat daha pahalı. Hala ucuz bir ülke ve ucuz bir destinasyon olduğumuzu düşünüyoruz" dedi. Regnum Carya'da da fiyatların pazara göre değişiklik gösterdiğini kaydeden Ali Şafak Öztürk, "BDT pazarında Rusya ve çeşitli ülkelere uyguladığımız fiyatlarımızı yükseltmiştik. Şimdi de Avrupa pazarına yüzde 30 – 40 ve İngiltere pazarına ise yüzde 60-70 seviyesinde bir artış yaptık. Yeni sezonda en düşük fiyatımız TL oldu. Bu sayede yerli turistimize yüzde 30 – 40'a varan bir fiyat avantajı sunmuş olduk. Diğerlerinde ise Euro bazlı tek fiyata geçtik" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler