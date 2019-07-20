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Tatile gelen aileden engellilere örnek duyarlılık..

Tatil için İstanbul'dan Didim'e gelen duyarlı vatandaş, Didim ve Yöresi Engelliler derneğine 4 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

20.07.2019 17:20 Tatile gelen aileden engellilere örnek duyarlılık..
Tatil için İstanbul'dan Didim'e gelen duyarlı vatandaş, Didim ve Yöresi Engelliler derneğine 4 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

İstanbul'dan Didim'e tatil yapmak için gelen Ali Bulut, eşi Nilüfer Bulut ile kızları Yaren ve İrem bulut Didim'de yaşayan engelli vatandaşlara ulaştırılmak üzere Didim ve Yöresi engelliler derneğine 4 tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Hayırsever Ali Bulut "Bugün sağlam olanlar, yarın engelli birey haline gelebilir. Engelli kardeşlerimizin vakitlerini dört duvar arasında değil, diğer bireyler gibi caddelere, pazarlara, parklara gidebilmesi adına ben ve ailem bu tekerlekli sandalyeleri alıp Didim ve Yöresi engelliler derneğine bağışladık. Engelli vatandaşlarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizim için her şeyden değerlidir. Bu yardımlarımız umarız topluma örnek olur. Tek dileğimiz bu tür bağış yapan kişilerin artması " diye konuştu.

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, ise "Hayırsever vatandaşlarımıza bu anlamlı davranışları için kutluyorum. Yapmış oldukları 4 tekerlekli sandalye bağışıyla, ihtiyacı olan engelli bireylerin toplum içerisindeki yaşamını kolaylaştırmış olacaklar. Bizler de, Didim ve Yöresi Engelliler Derneği olarak hayırseverlerle ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızı bir araya getirmek amacıyla köprü oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN
Kaynak: İHA
İstanbul, Didim, Güncel

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