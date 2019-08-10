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Tatile gitmek için saatlerdir sıra bekliyorlar

Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanırken, tatile gitmek isteyen vatandaşlar, saatlerdir feribota binmek için sırada bekliyor.

10.08.2019 11:00 Tatile gitmek için saatlerdir sıra bekliyorlar
Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanırken, tatile gitmek isteyen vatandaşlar, saatlerdir feribota binmek için sırada bekliyor. Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul'dan gelip Tekirdağ üzerinden feribotları kullanarak Bandırma, Avşa ve Marmara adalarına geçmek isteyen tatilciler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Sıra beklemekten sıkılan bazı vatandaşlar sırayı bırakıp geri döndü. Kuyruğun başı var sonu yok Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan feribot iskelelerinde araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreyi aşarken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı limanda tedbir aldı.
(İHA)

Kurban Bayramı, İstanbul, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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