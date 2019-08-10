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Tatile gitmek için saatlerdir sıra bekliyorlar

Tatile gitmek için saatlerdir sıra bekliyorlar Tatilciler: "Burada rezillik büyük"TEKİRDAĞ - Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanırken, tatile gitmek isteyen vatandaşlar, saatlerdir feribota binmek için sırada bekliyor.

10.08.2019 13:09
Tatile gitmek için saatlerdir sıra bekliyorlar
Tatile gitmek için saatlerdir sıra bekliyorlar
Tatilciler: "Burada rezillik büyük"
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanırken, tatile gitmek isteyen vatandaşlar, saatlerdir feribota binmek için sırada bekliyor.
Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul'dan gelip Tekirdağ üzerinden feribotları kullanarak Bandırma, Avşa ve Marmara adalarına geçmek isteyen tatilciler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Sıra beklemekten sıkılan bazı vatandaşlar sırayı bırakıp geri döndü.
Kuyruğun başı var sonu yok
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bulunan feribot iskelelerinde araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreyi aşarken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı limanda tedbir aldı.
"Burada rezillik büyük"
Sıra bekleyen tatilci vatandaşlardan Ali Sarıkaya, "Biz İstanbul'dan geliyoruz Avşa adasına gidiyoruz. Sabah saat 6.30'da buradaydık. Sıra 12.00-13.00 gibi anca gelir. Burada rezillik büyük. Sizde görüyorsunuz, Tekirdağ'ın içine kadar kuyruk var" dedi.
"Çekilecek dert değil"
Erbab Cesur isimli vatandaş ise, "İstanbul'dan Avşa adasına tatile gidiyoruz. 2 buçuk saattir bekliyoruz. Herhalde 2 saat daha bekleyeceğiz. Gördük sıradan dolayı baya bir dönenler oldu. Ama bizim ailemizde orada mecbur gideceğiz. Çekilecek bir dert değil ama kurban bayramı tatilini böyle geçireceğiz inşallah" şeklinde konuştu.
Tatile gitmek için saatlerdir sıra bekliyorlar

Kurban Bayramı, İstanbul, Tekirdağ, Genel

Kaynak: İHA

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