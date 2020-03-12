Tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın etti
Tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın etti Okulların 3 hafta boyunca tatil olduğunu öğrenen üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için bilet satış noktalarına akın etti Okulların 3 hafta boyunca tatil olduğunu öğrenen üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek...
12.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:32
Tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın ettiOkulların 3 hafta boyunca tatil olduğunu öğrenen üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için bilet satış noktalarına akın etti
SİVAS - Okulların 3 hafta boyunca tatil olduğunu öğrenen üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için bilet satış noktalarına akın etti Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan koronavirüs zirvesinin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İlkokul, ortaokul ve liselerin 16 Mart'tan itibaren bir hafta üniversitelerin ise 3 hafta tatil edileceğini duyurdu. Sivas 'ta okuyan üniversite öğrencileri okulların tatil olduğunu duyunca adeta bilet satış noktalarına akın etti. Bir çok üniversite öğrencisi kentte bulunan otobüs bilet satış noktaları ile terminallere giderek bilet alabilmek için sıraya girdi. Öğrenciler bilet alabilmek için dakikalarca sırada bekledi.
SİVAS - Okulların 3 hafta boyunca tatil olduğunu öğrenen üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için bilet satış noktalarına akın etti Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan koronavirüs zirvesinin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İlkokul, ortaokul ve liselerin 16 Mart'tan itibaren bir hafta üniversitelerin ise 3 hafta tatil edileceğini duyurdu. Sivas 'ta okuyan üniversite öğrencileri okulların tatil olduğunu duyunca adeta bilet satış noktalarına akın etti. Bir çok üniversite öğrencisi kentte bulunan otobüs bilet satış noktaları ile terminallere giderek bilet alabilmek için sıraya girdi. Öğrenciler bilet alabilmek için dakikalarca sırada bekledi.
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Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın etti
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