Tatili duyan otogara koştu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir" açıklaması ardından Bilecik'teki üniversite öğrencileri otogarlara koştu.
12.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:06
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir" açıklaması ardından Bilecik 'teki üniversite öğrencileri otogarlara koştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve bürokratların katılımı ile yapılan ve yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrasında korona virüs ile ilgili alınan tedbirlerin açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın'ın "16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir" açıklaması ardından Bilecik'teki üniversitesi öğrencileri eski otogara akın etti. Bilecik-Eskişehir, Bilecik-İstanbul bileti satan yazıhane önünde uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, biletlerin kısa tükendiğini ve ek seferler konulduğu söylediler.
Yaklaşık 200 metre kuyruğun oluşturduğu otogarda yazıhane sahiplerinin yüzleri gülerken, öğrenciler kuyruğun bitmemesinden şikayetçi oldu. - BİLECİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve bürokratların katılımı ile yapılan ve yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrasında korona virüs ile ilgili alınan tedbirlerin açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın'ın "16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir" açıklaması ardından Bilecik'teki üniversitesi öğrencileri eski otogara akın etti. Bilecik-Eskişehir, Bilecik-İstanbul bileti satan yazıhane önünde uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, biletlerin kısa tükendiğini ve ek seferler konulduğu söylediler.
Yaklaşık 200 metre kuyruğun oluşturduğu otogarda yazıhane sahiplerinin yüzleri gülerken, öğrenciler kuyruğun bitmemesinden şikayetçi oldu. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : İbrahim Kalın, Bilecik, Güncel
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