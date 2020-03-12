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Tatili duyan otogara koştu

Tatili duyan otogara koştu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir" açıklaması ardından Erincan'da üniversite öğrencileri otogarlara koştu.

12.03.2020 23:21 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:23
Tatili duyan otogara koştu
ERZİNCAN - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir" açıklaması ardından Erincan'da üniversite öğrencileri otogarlara koştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve bürokratların katılımı ile yapılan ve yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrasında korona virüs ile ilgili alınan tedbirlerin açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın'ın "16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir" açıklaması ardından Erzincan'da üniversitesi öğrencileri otogara akın etti. Otogarda bilet satan yazıhane önlerinde uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, biletlerin kısa sürede tükendiğini ve ek seferler konulduğu söylediler.
Yaklaşık 150 metre kuyruğun oluşturduğu otogarda yazıhane sahiplerinin yüzleri gülerken, öğrenciler kuyruğun bitmemesinden şikayetçi oldu.
Öte yandan korona virüsü ile mücadele kapsamında Erzincan'daki üniversitede yarın yapılacak olan 14 Mart Tıp Bayramı ve Önlük Giyme Töreni de iptal edildi. Tatili duyan otogara koştu

Kaynak: İHA

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Tatili duyan otogara koştu
Etiketler : İbrahim Kalın, Genel

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