Tatili duyan otogara koştu
Korona Virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi üzerine öğrenciler bulundukları şehrin otogarlarına akın etti.
13.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:43
Korona Virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi üzerine öğrenciler bulundukları şehrin otogarlarına akın etti.
Biletler kısa sürede tükendi. Firmalar ek seferler koymak zorunda kaldı.
Koronavirüse karşı önlem almak amacıyla okulların tatil edilmesinin ardından öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir 'de uzun bilet kuyrukları oluştu. Tatil açıklanmasının ardından kısa sürede otobüs firmalarına ve Yüksek Hızlı Trene yönlenen öğrenciler biran önce bilet almak için adeta birbiriyle yarıştı.Binlerce öğrencinin bilet almaya çalışması internet bir çok firmanın sitelerinin kilitlenmesine neden oldu.
Afyonkarahisar'da da üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için saatlerce otobüs firmalarının önünde kuyruk bekledi. Çoğu öğrenciler bilet bulmazken, firmaların internet siteleri kilitlendi. Zonguldak Şehirlararası Otobüs Terminali de tarihin en kalabalık günlerinden birini yaşadı. 3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara akın etti.
Ortamın kalabalık olması sebebiyle çoğu öğrenci maske ile dolaşarak bilet almaya çalıştı.
(İHA)
Biletler kısa sürede tükendi. Firmalar ek seferler koymak zorunda kaldı.
Koronavirüse karşı önlem almak amacıyla okulların tatil edilmesinin ardından öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir 'de uzun bilet kuyrukları oluştu. Tatil açıklanmasının ardından kısa sürede otobüs firmalarına ve Yüksek Hızlı Trene yönlenen öğrenciler biran önce bilet almak için adeta birbiriyle yarıştı.Binlerce öğrencinin bilet almaya çalışması internet bir çok firmanın sitelerinin kilitlenmesine neden oldu.
Afyonkarahisar'da da üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için saatlerce otobüs firmalarının önünde kuyruk bekledi. Çoğu öğrenciler bilet bulmazken, firmaların internet siteleri kilitlendi. Zonguldak Şehirlararası Otobüs Terminali de tarihin en kalabalık günlerinden birini yaşadı. 3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara akın etti.
Ortamın kalabalık olması sebebiyle çoğu öğrenci maske ile dolaşarak bilet almaya çalıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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