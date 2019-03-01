Tatilin, Huzurun ve huzurun Sakinliğin Buluştuğu En Güzel Yer

Nar Sarısu Apart Genel Müdürü Nilüfer Yıldırmaz, "5 yıldır bu sektörün içerisinden hizmet vermekteyiz. 4 yıl başka bir noktada müşterilerimize ulaştıktan sonra bu merkezimizi kurduk ve 1 yıldır burada çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

SAKİN VE HUZURLU TATİLİN ADRESİ

Nilüfer Yıldırmaz, "Genelde aile misafirlerimiz oluyor. Sınırsız internet, sıcak su, havuz sunduğumuz hizmetlerden bazıları. Apartımızın konumu denize çok yakın. Sakin ve sessiz bir noktada huzurlu bir yaşam alanı olarak öne çıkıyoruz. Hizmet sunduğumuz daireler geniş ve rahattır. Müşterilerimiz için otoparkımız da mevcut." ifadelerini kullandı.

AYNI ANDA 70 KİŞİYE HİZMET

Yıldırmaz, "Şu anda 20 dairemiz mevcut. 3-6-8 kişilikten oluşan dairler bunlar. Müşterinin isteğine göre gelip yerleşiyorlar. Aynı anda toplam 70 kişiye kadar ağırlama kapasitesine sahibiz. Müşterilerimiz bize internet üzerinden çok rahat şekilde ulaşabilirler. Aile ortamı ve huzur sunuyoruz ve tüm halkımızı apartımıza davet ediyoruz." diye konuştu.