Tatilin kaza bilançosu: 42 ölü

Kaynak: İHA

Dikkatsiz sürücüler, hatalı şerit değiştirmeler.Kurallar hiçe sayanlar. Bu bayramda ilk dört günde yollarda 42 kişi hayatını kaybetti, 311 kişi yaralandı. Bayram tatilinin ilk günü olan Cuma gününde toplamda 7 kaza meydana geldi. Ayrı ayrı gerçekleşen kazalarda 10 kişi can verirken, 31 kişi yaralandı.Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 48 kaza meydana geldi. İki günlük bilanço ise 13 ölü, 131 yaralı.Arife gününde de 28 ayrı kaza yaşandı. 11 kişi hayatını kaybederken, 69 kişi yaralandı.Ve bayramın ilk günü. Ülke genelinde 20 kaza meydana geldi. 8 kişi can verdi, 80 de yaralı var.(İHA)