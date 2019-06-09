09.06.2019 13:17
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Tatilin son gününde beklenen yoğunluk olmadı

Tatilin son gününde beklenen yoğunluk olmadıÇANAKKALE - Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Çanakkale'deki iskelelerde beklenen yoğunluk olmadı.

Tatilin son gününde beklenen yoğunluk olmadı
ÇANAKKALE - Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Çanakkale'deki iskelelerde beklenen yoğunluk olmadı.
Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere giden ve bayramın sona ermesinin ardından yola çıkan tatilcilerin 3 gündür devam eden geri dönüşleri bu sabah itibarıyla etkisini kaybetti
Bayramın ikinci gününden itibaren il merkezinde 2 kilometreye ulaşan kuyruklar etkisini kaybederken sürücüler beklemeden feribotlara biniyor
Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri olası yoğunluğa karşı tedbirli olduklarını belirtti.
Yetkililer, 9 günlük bayram tatilinin son gününde de Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti. Tatilin son gününde beklenen yoğunluk olmadı
Kaynak: İHA
Ege, Marmara Bölgesi, Ramazan Bayramı, Çanakkale, Genel