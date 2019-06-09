Tatilin son gününde beklenen yoğunluk oluşmadı

Ramazan Bayramı
tatilinin son gününde Çanakkale
'deki iskelelerde beklenen yoğunluk olmadı. Marmara Bölgesi
'ndeki şehirlerden Ege
ve diğer bölgelere giden ve bayramın sona ermesinin ardından yola çıkan tatilcilerin 3 gündür devam eden geri dönüşleri bu sabah itibarıyla tamamlandı.
Bayramın ikinci gününden itibaren il merkezinde 2 kilometreye ulaşan araç kuyrukları sona erdi.
Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri olası yoğunluğa karşı tedbirli olduklarını belirtti. Yetkililer, 9 günlük bayram tatilinin son gününde de Çanakkale- Eceabat
hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir
hattında 4, Lapseki- Gelibolu
hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli
hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.
Kaynak: AA
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