Tatilinizi Planlarken 'Net Lag' (AĞ Yorgunu) Olmayın

Rezervasyondan önce neredeyse her 10 gezginden birinin, 20 saatin üzerinde araştırma yaptıkları da ortaya çıkan veriler arasında yer alıyor. Bu süre göz önüne alındığında; araştırmaya katılanların selfie çekmeye, brunch'a gitmeye veya yoga için kendilerine zaman ayıramıyor olması hiç de sürpriz değil…

Y kuşağının yaklaşık üçte ikisi (%60) sevgilileri ya da eşleriyle baş başa geçirdikleri zamandan daha fazla süreyi araştırmaya harcarken, %29'u ise yaptıkları aramalar çok #boş olduğundan yanlış tatile veya tarihe rezervasyon yapıyor.

Tatil için yapılan bu araştırmalar sırasında 'ağ yorgunluğu'nun (net lag) baş göstermesi için ise sadece 45 dakika yetiyor… Yani bir futbol maçının bir devresi ya da Netflix'te bir dizinin gösterimi kadarlık bir süre… Gereken bu uzun uğraş ise katılımcıların yarısının (%50) sadece araştırmaktan kaçmak için daha önce gittikleri bir yere gitmesi ve beşte birinin (%20) ise bunu bile yapamayıp bir yere gitmekten tamamen vazgeçmesiyle sonuçlanıyor.

Tatili planlama sırasında yaşanan bu sıkıntı, bütçe tarafında da etkisini farklı bir şekilde gösteriyor ve %37'si sadece araştırma yaparken yaşadıkları bu kabustan kaçmak için, tatillerine ederinden daha fazla ödediğini kabul ediyor. Üçte birine yakın bir bölüm ise (%28) bu işi bir arkadaşına devrediyor ve insanlar bu rahatlığı yaşamak için memnuniyetle ortalamada 154£ ödemeye hazırlar.

Tatil araştırmaları, çalışan gezginlerin işteki üretkenlik seviyelerini de ciddi anlamda etkiliyor. Tatil avında daha az iş yaptığını söyleyen %25'i de kapsayan yaklaşık üçte birin üzerindeki grup (%35), ofiste gizli gizli tatil arayışına devam ettiğini itiraf ediyor. Y kuşağının %28'sinin bir karar vermeden önce 11'den fazla tatil seçeneğine baktığı düşünülürse bu pek de şaşırtıcı değil.

Ancak yine de katılımcıların %88'i son kararı vermek için, diğer gezginlerin değerlendirmelerine güveniyor ve bu seçeneği 'internette gezinmekten, gezmeye geçiş' için en önemli araç olarak oyluyor.

Herkesin 'ağ yorgunluğu'ndan kurtulmasına yardımcı olmak için ise Hotels.com, 2019 Konukların En Sevdikleri Oteller'i, yani sizi araştırmadan kurtarmak için konuk değerlendirmelerine dayanarak ödüllendirilen otelleri açıkladı. Bu yıl ödülü kazanan otellerden 38 tanesi ise Türkiye'den.

Konukların En Sevdiği, En Çok Arananlar Ödüllerini tüm dünyada kazanan ilk 5 şehir:

Roma

Venedik

Floransa

Santorini

Hanoi

Kaynak: Bültenler