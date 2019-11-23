Tatillerini doğa ile iç içe bir gün geçirerek tamamladılar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa uygulanan ara tatili birbirinden güzel etkinliklerle geçiren Yalovalı çocuklar, yaklaşık 7 bin civarında değişik bitki türü, alt tür, varyete ve kültür formunu barındıran Karaca Arboretumu'nu gezme fırsatı buldu.

Bakanlık tarafından bu yıl uygulanan ara tatil, başta öğrenciler olmak üzere ailelerin yoğun eğitim temposunda nefes almalarını sağladı.

Yalova'da Milli Eğitim Müdürlüğünce tavsiye edilen 40 farklı etkinliğe katılan aileler, bir taraftan çocuklarıyla eğlenirken bir taraftan da onların yeni bilgilerle donatılmalarını sağlıyor.

Yalova'da uygulanan ve TEMA Vakfı İl Temsilciliğince organize edilen "Doğayla İç İçe Bir Gün" etkinliğine katılan aileler de çocuklarıyla 7 bin civarında bitki türü, alt tür, varyete ve kültür formunu barındıran Karaca Arboretumu'nu gezdi.

Rehber eşliğinde 135 bin metre kare alan üzerine kurulu müzeyi gezen aileler, burada bulunan ağaç, bitki ve diğer türler hakkında bilgi sahibi oldu.

Elleriyle hazırladıkları saksılara tohum ektiler

Çeşitli oyunlarla çocuklara doğa sevgisini anlatmaya çalışan TEMA Vakfı eğitmenleri, oyun sonrasında da elleriyle saksılara doldurdukları toprağın içerisine ağaç tohumlarını yerleştirdi.

Yerler yuvarlanıp ağaçlara sarılan ve yeşil çimlerin üzerinde uzanarak doğayı dinleyen minikler, aileleriyle güzel bir geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Annesiyle birlikte etkinliğe katılan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Meryem Yağcıoğlu tatilin kendisi için eğlenceli geçtiğini söyledi.

Yağcıoğlu, "Tatil eğlenceli geçiyor. İlk olarak hayvanat bahçesine gitmiştim. Şimdi de buraya geldim. Burası çok güzel. Hem eğlendik hem de doğa ile ilgili bazı şeyler öğrendik." diye konuştu.

3. sınıf öğrencisi Meryem Albayrak ise "Tatilde ailemle çok güzel gezilere katıldım. Bugün de çevremizdeki ağaçların, bitkilerin iç içe olduğunu ve birbirleriyle alışveriş yaptığını öğrendim. Çok farklı ağaç türlerini gördüm. Çok güzel bir gün geçirdim." dedi.

Yaklaşık bir saat süren gezi sonrası öğrenciler ailelerinin gündemlerine aldıkları diğer etkinliklerle tatillerine devam etti.

Kaynak: AA