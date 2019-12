Tatillerinizde sadece bedeniniz değil ruhunuz da dinlenecek

Fiziksel, Zihinsel ve Ruhsal bedenlerin denge ve harmoni içinde olması yani bütünsel sağlık olan well-being resort işletmeciliğini Türkiye 'de 10 yıldır uygulayan Sianji Hotels düzenlediği lansman ile Pyramid Sound Healing terapisini ve 5 yeni sağlık programını hayata geçireceklerini duyurdu.Artık dünyada ve Türkiye'de turizm denilince akla sadece gezmek ve eğlenmek gelmiyor. İnanların yaş ömrü uzadıkça aslında "daha sağlıklı nasıl yaşarım" sorusunun cevabı için alternatif yollar aramaya başladı. Bu anlamda insanlar artık modern tıbbın yanı sıra fiziksel, zihinsel ve ruhsal bedenlere iyi gelen egzersizler, diyetler, detokslar ve meditasyon yöntemlerini hayatlarına sokmaya başladı. Sadece günlük hayatlarında değil gittikleri tatillerde de bu anlayışı ve hizmeti görmek isteyenler için son yıllarda artan well-being resort kavramını Türkiye'ye getirenler arasında olan Sianji Hotels, konseptine 5 yeni sağlık programını daha ekleyeceğini duyurdu. Master Detoks, Raw Food, Ayurverdik Diyet, Ketojenik ve Antiaging beslenme alternatiflerini konseptlerine eklediklerini duyuran Sianji Hotels ayrıca ses şifası terapisi olarak bilinen "Pyramid Sound Healing terapisini" de Sianji Well-Being Resort yönetiminde Bodrum 'da başlatacaklarını duyurdu.Tarihi Fuat Paşa Yalısında düzenlenen workshop konseptli sağlık lansmanın moderatörlüğünü Sağlık Eğitmeni Çisem Çakır yaparken, Sianji Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır da yeni yatırımları açıklayan sunum gerçekleştirdi. Ayrıca otelde yeni uygulanacak olan diyetler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Diyetisyen Ceren Alışır'ın yeni keto beslenme ve antiaging diyet kavramlarını açıklayan sunumundan sonra otelin yenilenen programlarını yazan Dr. Mahendra Shah da sunumunda sürdürülebilir sağlıklı yaşamın önemini vurgulayarak, ayurveda kavramı ve ayurvedik terapinin esaslarını paylaştı. Pyramid Sound Healing terapisine de değinen, Mısır piramitleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr Mahendra Shah, Türkiye'de bu sistemi Sianji Well-Being Resort yönetiminde Bodrum'da başlatacaklarını duyurdu."Tam bir lifestyle ve wellbeing oteliyiz"Gelişen dünyada sağlığın çok önemli olduğundan ve 2020 yılında yeni sağlık programları ile daha da iddialı olduklarına değinen Recai Çakır sağlık oteli konseptiyle her vücut tipine göre bir beslenme planı oluşturacaklarını söyledi. Çakır aynı zamanda, "Üç sağlık paketimizden birinin yerine iki yeni sağlık paketi ilave ettik. Sağlık paketlimizde bulunan aykırı beslenme programının yerine ketojenik diyetle antiaging diyetini (yaşlanma sürecini yavaşlatmak için uygulanan yöntemler) ilave ettik. Ayrıca uluslararası ünlü Hintli Dr. Mahendra Shah ile beraber aerobik beslenmeyi Türkiye'ye getireceğiz. Bu beslenmeyle her vücut tipine göre bir beslenme planı oluşturacağız. Tam bir sağlık oteli olma yolunda ilerliyoruz" diye konuştu."Detoksu en doğru şekliyle yaptırıyoruz"Türkiye'deki sağlık turizmine olan talepleri de değerlendiren Çakır, "Türkiye'de sağlık turizmini ikiye ayırmak lazım. Biri katarakt ameliyatı, saç ekimi gibi hastaneye gerektiren alanlar. Diğeri ise hasta olmadan doğru beslenmeyi öğrenerek hem meditasyon yapıp hem de doğru beslenmeyi öğrenebileceğimiz alandır. Biz bu ikinci alana talibiz ve 10 yıldır da bunu yapıyoruz. Detoks aslında dünyanın her yerinde bir tür oruçtur. Müşterilerimize, gerekli sıvılarını, vitaminlerini ve çim sularını vererek ve onlara her gün en az bir saat spor yaptırarak detoksu en doğru şekliyle yaptırıyoruz. Nitekim bakıldığında hastalığı getiren üç durum var. Bunlar; hareketsizlik, yanlış beslenme ve strestir. Biz oluşturduğumuz konseptle bunların önüne geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu."Bizim asıl noktamızın sürdürülebilir insanlık olmalı"Bali Zen Resort'un Kurucusu Dr. Mahendra Shah da insanların tatil için yılda sadece 4 hafta ayırabildiklerini bu yüzden de günlük ve iş hayatlarında yaşadıkları stresten ve beslenme alışkanlıklarından dolayı hastalıkların arttığından bahsetti. Meditasyonların, terapilerin ve egzersizlerin insan hayatını çok daha sürdürebilir olmasına sebep olduğunu ifade eden Dr. Mahendra Shah açıklamalarına şu şekilde devam etti; "Wellness kavramı tüm dünya çapında çok önem arz ediyor. Dünya çapında dört bir yanda çocukların çevre sorunları nedeniyle sokaklara çıktığını yürüyüşler yaptığını görüyoruz. İklim değişikliği üzerine protesto eylemleri düzenliyorlar. Sürdürülebilirlik kavramı çok çok önemli ama burada esas odak noktamızın sürdürülebilir insan olması lazım. Çünkü insanların şu anda sürdürülebilir bir yaşam sürdüğünü söyleyemeyiz. İnsanlar devamlı olarak iş ve gündelik hayattan dolayı stres altında. Bunun sonucunda da pek çok hastalık beraberinde gerekiyor. Diyabet ve kalp hastalıkları gibi Bu hastalıklara belli bir müddet modern tıp yetersiz kalıyor. İklim değişikliği ve pek çok canlı türünün yok oluşu gibi ciddi problemler konuşuyoruz şuanda ve kökeninde insan var. Bizim asıl noktamızın sürdürülebilir insanlık adına olmalı. Bunun da gerçekleşebileceği en güzel yer aslında resortlar. Tatil yerleri ve resortların çok önemli olduğunu düşünüyorum bu noktada. Çünkü bir yandan baktığımız zaman geleceğin turizmi de bu yöne ilerliyor. Yani zindelik -wellness kavramının daha fazla yaşandığı turizm merkezleri göreceğiz ve Türkiye de bir anlamda köprü niteliğinde. Hem bir yandan batının modern tıbbı hem de bir yandan doğuda Çin'in yüzyıllardır devam eden kendi tıp gelenekleri var. Bu tarz yerlerde fiziksel, ruhsal ve bedensel gelişiminizi de tamamlıyorsunuz. Ama en önemlisi de duygusal gelişiminize de katkıda bulunmuş oluyorsunuz. İnsanların insancıl duygular beslemesi ve bunları geliştirmesi gerekiyor.""Tek amacımız kilo verdirmek değil"Son olarak da antiaging ve ketojenik diyet hakkında bilgilendirmelerde bulunan Diyetisyen Berfin Ceren Alışır şu şekilde konuştu, "Aslında diyet olarak nitelendirmek istemiyorum. Çünkü diyet kelimesi ile akla hem çok kısıtlamalar geliyor hem de biraz altı boş kalıyor. Bu yüzden beslenme desek daha doğru olur. Otelin yeni beslenme programlarını ben yürütüyorum. Kişiye özel olarak Akdeniz diyetinin süper gıdalarla yeterli miktarda meyveyle sebzeyle desteklendiği bir beslenme programı düzenliyoruz. Aynı zamanda hem beslenmesini hem porsiyonunu hem de egzersizlerini ayarlıyoruz. Tek amacımız kilo verdirmek değil biz orada bir eğitim merkezi gibiyiz gerçek doğru beslenme eğitimi ve hayatlarında bunu uygulamaları için çaba sarf ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL